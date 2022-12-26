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امرأة تسير بين الضباع ليلا.. نهاية غير متوقعة (فيديو)
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امرأة تسير بين الضباع ليلا.. نهاية غير متوقعة (فيديو)

امرأة تسير بين الضباع ليلا.. نهاية غير متوقعة (فيديو)

امرأة تسير بين الضباع ليلا.. نهاية غير متوقعة (فيديو)
٠٢:٥٢:٢١ ص، الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول عبر حسابات موقع التواصل الاجتماعي تويتر، امرأة تسير وسط قطيع من الضباع، ليلا، وهي تحمل فوق رأسها كمية من الحطب.

تسير واثقة دون خوف

وسارت المرأة التي يبدو أنها بدولة أفريقية بشكل عادي وسط الضباع الرابضة من حولها، دون خوف، وكأنها معتادة على هذا التصرف، كما لم يتحرك أحد الضباع من مكانه، حتى مرت من أمامهم.

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حيوان مفترس يشتهر بأكل الجيف

والضبع هو  حيوان ينتمي لفصيلة الضَبُعِيّات، من الثدييات التي تلد وترضع صغارها، وهو حيوان مفترس، يخرج للبحث عن طعامه ليلاً منفرداً أو ضمن مجموعة، وهو من الحيوانات التي تعتاش على أكل الجيف وبقايا صيد وفرائس الحيوانات الأخرى، لذا يُعدّ من الحيوانات القمّامة إلا إنه يصيد بمهارة.

يتميز الضبع بقوة فكيه الهائلة، فتمكنه من سحق العظام بأنيابه، وقيل أن الضبع يصطاد معظم فرائسه بنفسه رغم ما يعرف عنه من أنه آكل للجيف.

وتأكل الضباع أي شيء عندما تجوع، وقد تأكل أبناء جنسها، أو أي حيوان تلقاه.

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