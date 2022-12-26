إحباط تهريب مليون حبة مخدرة إلى العراق

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت وكالة الاستخبارات العراقية، أمس الإثنين، من إحباط عملية تهريب، تمثلت في محاولة إدخال مليون حبة مخدرة عبر الحدود العراقية المحاذية للأنبار .

الاستخبارات العراقية تضبط المهربين

وجرى اعتقال 3 مهربين من جنسيات عربية، فضلا عن مهرب يحمل الجنسية العراقية، حسب “السومرية”.

وأصدرت الاستخبارات العراقية، بيانا، أوضح أنه: “من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية، ووفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إحباط عملية دخول مليون حبة مخدرة عبر الحدود العراقية المحاذية لمحافظة الانبار”.

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رصد العصابات الإجرامية

وأشار البيان، الذي أصدرته الاستخبارات العراقية، إلى أن: “عملية القاء القبض تمت بعد تشكيل فريق عمل مختص من أبطال وكالة الاستخبارات ورصد تحركات تلك العصابات الاجرامية والاطاحة بهم بعد نصب كمين محكم لهم في قضاء القائم ضمن محافظة الأنبار”.

القبض على تاجر مخدرات بالأردن

وفي سياق متصل، أفاد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني إنّ فريقاً تحقيقياً من العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تابعوا لأشهر، معلومات عن أحد الأشخاص المشتبه بهم بقضايا التهريب والاتجار بالمواد المخدرة، وعن حيازته لكمية كبيرة من الحبوب المخدرة واخفائها في منطقة صحراوية خالية من السكان.

وأكّد الناطق الاعلامي أنه وبعد جهود استخبارية وجمع العلومات والتأكد من المعلومات كافة، جرت مداهمة ذلك الشخص وإلقاء القبض عليه.