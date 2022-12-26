شهادات معتمدة.. أكاديمية طويق تعلن عن معسكرات ودورات حضورياً وعن بُعد
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت أكاديمية طويق التابعة (للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز) عن إقامة معسكرات ودورات احترافية (للجنسين) تقام (حضوري) ومنها دورة (عن بُعد)، مع (شهادة مُعتمدة)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
الدورات والمعسكرات التدريبية:
- برامج طويق للناشئين.
- برامج طويق للناشئين (عن بُعد).
- معسكر مقدمة في علوم الحاسب للناشئين.
- معسكر لغة Scratch للناشئين.
- معسكر البرمجة باستخدام لغة Python للناشئين.
- معسكر لغة JavaScript للناشئين.
- معسكر أمازون (Associate) Developing on AWS.
- معسكر أمازون Solutions Architect (Professional).
- معسكر أمازون Solutions Architect (Associate).
- معسكر أمازون Systems Operation(Associate).
- معسكر البنية المؤسسية بمنهجية وإطار TOGAF.
- معسكر تصميم الواجهات وتجربة المستخدم UI/UX.
- معسكر طويق وأمازون للحوسبة السحابية.
- معسكر طويق وعلي بابا للحوسبة السحابية.
- معسكر تطوير تطبيقات الهواتف الذكية والويب باستخدام Flutter.
- معسكر تطوير مواقع الويب باستخدام JavaScript.
عن الأكاديمية :
- أكاديمية طويق هي مؤسسة تعليمية مقرّها مدينة الرياض، أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز عن تأسيسها في أغسطس 2019م، وتتخذ من جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن مقرًا لها.
طريقة التقديم:
أوضحت الأكاديمية أن التقديم متاح الآن، عبر الموقع الإلكتروني وذلك بدءاً من تاريخ 26 ديسمبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط المعسكرات المعلنة يرجى الدخول على الرابط التالي:
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