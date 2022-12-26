شهادات معتمدة.. أكاديمية طويق تعلن عن معسكرات ودورات حضورياً وعن بُعد

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أعلنت أكاديمية طويق التابعة (للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز) عن إقامة معسكرات ودورات احترافية (للجنسين) تقام (حضوري) ومنها دورة (عن بُعد)، مع (شهادة مُعتمدة)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: