الإطاحة بشخص صدم مركبة أمنية بالرياض

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت دوريات الأمن بمنطقة الرياض، من القبض على مواطن، لقيادته مركبة باتجاه معاكس للسير وصدم مركبة أمنية.

عرض حياة المارة للخطر

وظهر الشخص المقبوض عليه في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يقود مركبة عكس السير معرضا حياة المارة للخطر، وصدم مركبة أمنية عند استيقافه ومحاولة الهرب.

وأفاد الحساب الرسمي للأمن العام بالمملكة، عبر موقع تويتر، أنه حرة القبض على المواطن وإيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للنيابة العامة.

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القبض على تشكيل لسرقة المركبات

وقبضت شرطة منطقة الرياض، أول أمس، على 4 مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية السودانية، ومواطن، لسرقتهم المركبات أثناء وقوفها وإخفائها في موقع جنوب مدينة الرياض وتفكيك أجزائها والمتاجرة بها.

وقال الأمن العام إنه ضبط في الموقع 12 مركبة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وقبل أيام، أعلن الأمن العام، عن تمكن شرطة محافظة جدة من القبض على 3 أشخاص لسرقتهم أجهزة إلكترونية وكيابل نحاسية من داخل مرافق عامة، مؤكدًا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الموقوفين وإحالتهم إلى النيابة العامة.