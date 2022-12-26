اليابان تلحق بأمريكا.. و17 حالة وفاة بسبب الثلوج

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تسببت الثلوج الكثيفة في أنحاء ‎اليابان في مقتل 17 شخصا، وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل، في مختلف أنحاء البلاد.

أكوام كثيفة من الثلوج

وسقط العديد من الذين لقوا حتفهم أثناء إزالة الثلج من على الأسطح ، أو دفنوا تحت أكوام كثيفة من الثلج تنزلق من فوق أسطح المنازل، حسب “سكاي نيوز”.

وأظهر مقطع فيديو انتشار سيارات الشرطة اليابانية، فينا كست الثلوج الشوارع والمنازل ومحطات الوقود، وتسببت في توقف الحركة المرورية على كثير من الطرق

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وفاة 25 أمريكيا بسبب العاصفة الشتوية

من ناحية أخرى سجَّلت مقاطعة (ايري) بولاية نيويورك أمس ، وفاة 25 شخصاً بسبب العاصفة الشتوية التي اجتاحت معظم أنحاء الولايات المتحدة خلال الأيام الأخيرة ليرتفع عدد الذين قضوا على مستوى البلاد إلى 47 شخصاً.

وأفاد المدير التنفيذي للمقاطعة مارك بولونكارز خلال مؤتمر صحفي بأن العديد من الوفيات المرتبطة بالطقس في نيويورك كانت في مقاطعة “ايري”، مشيراً إلى أن بعض الوفيات نجمت عن التعرُّض لأزمات قلبية خلال محاولاتهم النجاة من تساقط الثلوج وهبوب الرياح المتجمدة.

وأوضح بولونكارز أن هذا العدد المحدث للوفيات في المقاطعة التي تضم مدينة بافالو يأتي في الوقت الذي تظل فيه أجزاء من غرب نيويورك مدفونة بما يصل إلى 43 بوصة من الثلوج.