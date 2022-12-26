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مواقيت الصلاة بجميع المناطق.. 7 ساعات تفصل بين أذاني الفجر والظهر بالرياض
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مواقيت الصلاة بجميع المناطق.. 7 ساعات تفصل بين أذاني الفجر والظهر بالرياض

مواقيت الصلاة بجميع المناطق.. 7 ساعات تفصل بين أذاني الفجر والظهر بالرياض

مواقيت الصلاة بجميع المناطق.. 7 ساعات تفصل بين أذاني الفجر والظهر بالرياض
٠١:٤٠:١٩ ص، الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 3 جمادى الآخرة 1444 هجرية، الموافق 27 ديسمبر 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:02 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:16 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 3 جمادى الآخرة 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة – 5:36

المدينة – 5:41

الرياض – 5:13

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:22

المدينة – 12:23

الرياض – 11:55

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:26

المدينة – 3:22

الرياض – 2:53

○ موعد أذان المغرب

مكة – 5:47

المدينة – 5:42

الرياض – 5:13

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:17

المدينة – 7:12

الرياض – 6:43

مواقيت الصلاة

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