مواقيت الصلاة بجميع المناطق.. 7 ساعات تفصل بين أذاني الفجر والظهر بالرياض
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 3 جمادى الآخرة 1444 هجرية، الموافق 27 ديسمبر 2022م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:02 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:16 بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 3 جمادى الآخرة 1444هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:36
المدينة – 5:41
الرياض – 5:13
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:22
المدينة – 12:23
الرياض – 11:55
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:26
المدينة – 3:22
الرياض – 2:53
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:47
المدينة – 5:42
الرياض – 5:13
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:17
المدينة – 7:12
الرياض – 6:43