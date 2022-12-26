الأزمة تتواصل.. الكرملين يستبعد التفاوض بشروط أوكرانيا لوقف الحرب

تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا لن تجري مفاوضات بناء على شروط الآخرين.

وأوضح بيسكوف للصحفيين، أمس الاثنين: “كنا ننطلق دائما من شروطنا والتفكير السليم”، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو مستعدة للتفاوض بشروط كييف.

في سياق متصل، أوضح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، أن السلطات الأوكرانية تسعى لعقد “قمة سلام” في الأمم المتحدة مع أمينها العام أنطونيو غوتيريش بصفة الوسيط المحتمل.

وطرحت أوكرانيا في وقت سابق عددا من الشروط للتفاوض مع روسيا، علما بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وقع في أوائل أكتوبر الماضي مرسوما عن عدم إجراء أي مفاوضات مع سلطات روسيا الحالية.

هذا وأكدت روسيا انفتاحها على المفاوضات. وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن كل النزاعات تنتهي بالحلول الدبلوماسية عاجلا أم آجلا.

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