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بعد 5 أيام.. فتح باب التقديم في 10 آلاف وظيفة بمكة المكرمة (التفاصيل ورابط التقديم)

بعد 5 أيام.. فتح باب التقديم في 10 آلاف وظيفة بمكة المكرمة (التفاصيل ورابط التقديم)

بعد 5 أيام.. فتح باب التقديم في 10 آلاف وظيفة بمكة المكرمة (التفاصيل ورابط التقديم)
٠١:٠٠:١٩ ص، الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن التدريب التقني بمنطقة مكة المكرمة عن طرح أكثر من 10,000 فرصة وظيفية في ملتقى مكة التقني (الجيل التقني للتوظيف 2023م)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية :

التخصصات:

الحاسب وتقنية المعلومات.

التقنية الكهربائية.

التقنية الميكانيكية.

التقنية الإدارية.

التقنية الكيميائية.

التقنية المدنية والمعمارية.

تقنية السياحة والضيافة.

تقنية الغذاء والبيئة.

تقنية التصنيع الغذائي.

تقنية الإنتاج الغذائي.

تقنية الاتصالات.

التقنية الإلكترونية.

التقنية الخاصة.

تقنية الإنتاج الإعلامي.

تقنية المساحة.

تقنية تصميم الملابس.

وغيرها …

الموعد:

من يوم الإثنين بتاريخ 1444/06/09هـ الموافق 2023/01/02م إلى الثلاثاء بتاريخ 1444/06/10هـ الموافق 2023/01/03م.

مكان الملتقى:

مقر الكلية التقنية للبنين بجدة.

طريقة التقديم:

لتسجيل طلبات خريجي وخريجات التدريب التقني، من خلال الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

رابط التقديم (اضغط هنا).

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