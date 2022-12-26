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«ركل وضرب».. يمنيون بصنعاء يحاصرون مليشيا الحوثي (فيديو)

«ركل وضرب».. يمنيون بصنعاء يحاصرون مليشيا الحوثي (فيديو)

«ركل وضرب».. يمنيون بصنعاء يحاصرون مليشيا الحوثي (فيديو)
٠١:٠٥:٤٥ ص، الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

جرت اشتباكات بين مواطنين يمنيين مدنيين في العاصمة اليمنية صنعاء، وعدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية، كما وثقها مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

اشتباكات بالعصي والأيدي وإطلاق نار

وأظهر الفيديو، اشتباكات بالعصي والأيدي، وقعت بين مواطنين، في منطقة الحصبة، وعناصر من عصابات الحوثي، كانوا يستقلون سيارة نقل صغيرة مكشوفة.

وتوقف السير على الطريق التي وقع فيها الاشتباك، بينما تجمع المواطنون لرؤية ما يحدث، فيما استمر الاشتباك، حتى سمع دوي ططلقات نارية وسط موقع الحادثة.

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فرض إتاوات على المواطنين اليمنيين

لجأت ميليشيا الحوثي الانقلابية، لإجبار التجار الرافضين لدفع الإتاوات، إلى ابتكار أساليب إجرامية جديدة، منها الإيعاز إلى عصابات مسلحة لإطلاق الرصاص في ساعات الليل على متاجر ثم اقتحامها ونهبها، إضافة إلى إحراق البضائع في نقاط التفتيش والمستودعات.

هجوم على مركز تجاري

وشنت عصابة حوثية مسلحة، قبل أيام، هجوماً على مركز تجاري يتبع رجل أعمال وسط مركز محافظة إب، حسب وسائل إعلام يمنية.

وتخلل الهجوم إطلاق أعيرة نارية كثيفة من قبل المسلحين على المركز، ضمن محاولتهم مداهمته ونهب محتوياته، وذلك على خلفية رفض مالكه دفع إتاوات لمشرفي الجماعة في المحافظة.

الكلمات الدلالية:
أخبار اليمن اشتباكات بين مواطنين والحوثي صنعاء ميليشيا الحوثي

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