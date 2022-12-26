استقالة 16 قياديًا خلال 37 يومًا.. ماذا يحدث في الكويت؟

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شهدت الكويت، استمرار مسلسل، استقالات القياديين، وارتفع عدد تاركي المناصب في جهات الدولة إلى 16 قيادياً خلال 37 يوماً من 17 نوفمبر حتى أمس، ما يعمق المشكلات ويعطل المشاريع.

ووفقا لصحيفة “القبس”، ورغم توالي الاستقالات منذ أشهر، لفتت استقالة رئيس مجلس إدارة هيئة الطرق والنقل البري حسين الخياط، ونائبه خالد بن سلامة الأنظار أكثر من غيرها، لكونها مسببة وكاشفة عن التخبط وسوء التخطيط والتراخي في تنفيذ المشاريع الحيوية اللازمة لصيانة الطرق والتقاطعات وبناء الجسور وغيرها من أعمال تطويرية أصبحت ضرورية لحل الأزمة المرورية وتطوير شبكة الطرق.

ووفقا للصحيفة فقد انطوت استقالة الخياط وبن سلامة على جملة أسباب، أبرزها عدم منح هيئة الطرق الاستقلالية وصعوبة العمل في ظل تشابك الاختصاصات وتكليفهما أعمالا خارج نطاق المهام الرئيسية.

وأوضحت مصادر وفقا للصحيفة أن هذا العدد الكبير وغير المسبوق من المستقيلين يزيد المشكلات في جهات الدولة ويعمق حالة اللااستقرار، ما يستلزم وقفة حاسمة، ووضع خطة عاجلة لشغل المناصب القيادية الشاغرة وتعيين قياديين فيها بالأصالة.

وفي هذا السياق، سادت الهيئة العامة للطرق والنقل البري أمس حالة من الضبابية والتخبط في أعقاب استقالة رئيس مجلس إدارتها ونائبه، وسط تكهنات حول مصير الهيئة التي تعاني منذ إنشائها في 2014 من المناصب الشاغرة.

وفي الوقت الذي سلطت فيه الاستقالة المسببة لقياديَي الهيئة الضوء على التخبط وعدم التخطيط، دخلت مشاريع مستقبلية حيوية بكلفة تتجاوز 5 مليارات دينار في «نفق المجهول»، وهي مدرجة ضمن استراتيجية هيئة الطرق، منها مشروع السكك الحديدية الذي تأخر تنفيذه لسنوات.

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