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جامعة الحدود الشمالية تعلن تعليق الدراسة اليوم الثلاثاء بسبب التقلبات المناخية
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جامعة الحدود الشمالية تعلن تعليق الدراسة اليوم الثلاثاء بسبب التقلبات المناخية

جامعة الحدود الشمالية تعلن تعليق الدراسة اليوم الثلاثاء بسبب التقلبات المناخية

جامعة الحدود الشمالية تعلن تعليق الدراسة اليوم الثلاثاء بسبب التقلبات المناخية
١٢:١١:٤٥ ص، الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الحدود الشمالية، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء، بجميع مقرات وفروع الجامعة بسبب الأحوال الجوية.

ونشر حساب الجامعة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه :” بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد وجه معالي رئيس جامعة الحدود الشمالية أ.د. محمد بن يحيى الشهري، بتعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الثلاثاء 1444/6/3هـ بجميع مقرات وفروع الجامعة (عرعر- رفحاء- طريف- العويقيلة) وستكون الدراسة عن بُعد”.

كانت إدارة تعليم الحدود الشمالية، قد أعلنت تعليق الدراسة الحضورية الثلاثاء، بسبب التقلبات الجوية.

وقال إدارة تعليم الحدود الشمالية في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” وفقاً لما تم رصده ومتابعته وحرصا على سلامة الجميع ، وبناء على ماورد من المركز الوطني للأرصاد ، تنفيذ الدراسة اليوم الثلاثاء 06/03/ 1444 في جميع مدارس المنطقة و المحافظات والمراكز التابعة لها عن بُعد عبر منصة مدرستي  ( للطلاب والهيئة الإدارية والتعليمية بالمدارس )”.

وقبلها، أعلنت إدارة تعليم ظهران الجنوب تعليق الدراسة الحضورية يوم الثلاثاء، بسبب الأحوال الجوية على المنطقة.

وقالت إدارة تعليم ظهران الجنوبي، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إنه نظراً للظروف الجوية  والتنبيهات الصادرة  من المركز الوطني للأرصاد وحفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس ، فقد  تقرر تحويل الدراسة عن بُعد في مدارس تهامة ( الغول – الغايل – المسنى- قاعة – الدافعة- قرض – الجربة ) يوم الثلاثاء 3/ 6/ 1444هـ.

وفي وقت سابق، أعلن محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، عن المناطق المتأثرة بالتقلبات الجوية التي بدأت أمس الحد وتستمر حتى غد الأربعاء .

وأشار “العقيل” في لقاء على قناة “الإخبارية”، إلى أن هذه التقلبات ستكون على أغلب مناطق المملكة حتى يوم الأربعاء لتكون في مجملها أمطاراً خفيفة إلى متوسطة.

وأوضح العقيل، أن الأمطار تشمل المناطق الشمالية وسواحل منطقة تبوك وسواحل المدينة المنوّرة وبعض الأجزاء من الحدود الشمالية ومنطقة الجوف، اليوم وغداً، وكذلك الحال على بعض الأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرّمة.

وتابع خبير الأرصاد في المركز الوطني، أن الحالة الجوية ستكون مصحوبة بكتلة هوائية باردة.

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الكلمات الدلالية:
التقلبات المناخية تعليق الدراسة جامعة الحدود الشمالية وزارة التعليم

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