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«فلكية جدة»: هلال القمر يقترن بكوكب زحل الليلة

«فلكية جدة»: هلال القمر يقترن بكوكب زحل الليلة

«فلكية جدة»: هلال القمر يقترن بكوكب زحل الليلة
١٢:٤٩:١٤ ص، الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قالت الجمعية الفلكية بجدة، إنه رصد بسماء المملكة والوطن العربي بعد غروب الشمس أمس الإثنين الموافق 26 من ديسمبر، وبداية الليل، هلال القمر بعمر 3 أيام، في حالة اقتران مع كوكب زحل، حيث يفصل بينهما حوالي 3 درجات، وهي فرصة للرصد والتصوير.

يظهران بمجال رؤية التلسكوب

وأوضح المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أن القمر يكون ظاهريا أسفل يسار كوكب زحل بداية الليل وبسبب المسافة الظاهرية بينهما في هذا الاقتران، فلن يظهرا سويا في مجال روية التلسكوب ولكن يمكن ذلك بواسطة المنظار.
ويعتبر زحل ثاني أكبر كوكب بعد المشتري فقطره 9 مرات أكبر من قطر الأرض، ومثل المشتري، يتكون زحل من الغاز وبشكل رئيسي من الهيدروجين والهليوم ، وهو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس وهو أبعد كوكب في نظامنا الشمسي يمكن رؤيته بسهوله بالعين المجردة كنقطة ذهبية.

القمر يتحرك شرقا

ويتميز كوكب زحل، حسبما تابع أبو زاهرة، بنظام حلقات رائعة يمكن رؤيتها من خلال التلسكوبات فقط، فالحلقة الرئيسية تغطي تقريبا المسافة مابين الأرض والقمر وهي بسماكه واحد كيلومتر فقط.
وبمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم سيلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب لذلك مساء اليوم التالي سيلاحظ ان القمر قد ابتعد عن زحل نحو الشرق متجها ظاهريا نحو المشتري، وهي حركتة الطبيعية في مدارة حول الأرض.

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الكلمات الدلالية:
اقتران الهلال وزحل ظاهرة فلكية فلكية جدة كوكب زحل

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