فتح باب التخييم في 12 متنزهًا وطنيًا.. تعرف على الشروط

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أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر فتح باب التخييم للراغبين عبر إصدار تصاريح المخيمات للأفراد في أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات الوطنية التي يشرف عليها المركز، عن طريق إدارات تنمية الغطاء النباتي في المناطق، وإدارات المتنزهات الوطنية.

المتنزهات المسموح التخييم بها

منطقة الرياض

– حريملاء الوطني.

– ثادق الوطني.

– ثادق رغبة.

– روضة أم الشقوق.

– جبلة.

– روضة القاع بثرمداء بمحافظة مرات.

– شقراء (النفود الشرقي)

منطقة القصيم

– القصيم الوطني.

– القشيع.

– الأسياف.

– عنيزة (متنزهات الغضا).

منطقة المدينة المنورة

– متنزه البيضاء الوطني.

شروط التخييم

1- أن يكون تحديد موقع التخييم تحت إشراف المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

2- توفير أدوات الأمن والسلامة بحسب متطلبات الدفاع المدني.

3- مراعاة اشتراطات الجهات ذات العلاقة.

4- توفر هوية وطنية أو إقامة نظامية للأفراد.

ضوابط عامة واجبة الالتزام

– ألا تزيد مدة التخييم على ثلاثة أشهر.

– أن يُحدَّد مخيم واحد فقط لكل مستفيد.

– ضرورة المحافظة على الغطاء النباتي في مواقع التخييم.

– الابتعاد عن السلوكيات الضارة مثل، (الرعي والصيد والاحتطاب ورمي النفايات).

– عدم استخدام المخيمات لأي أغراض غير التخييم.

– الالتزام بعدم إقامة المباني بمواد البناء الإنشائية أو ألواح الصاج المعدنية.

– منع إقامة عقوم أو سواتر ترابية حول المخيم، مع اتباع النظام الخاص بالمتنزه أو الموقع (مكان التخييم).