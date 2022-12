ماسك يوجه صفعة غير متوقعة لخامنئي.. ماذا حدث؟

تواصل – فريق التحرير:

غرد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، يوم الاثنين، إن شركته تقترب من حيازة 100 جهاز ستارلينك يعمل في إيران، في إشارة لأجهزة استقبال خدمة الإنترنت التي تتيحها الشركة عبر الأقمار الصناعية.

وكتب ماسك في تغريدة، اليوم الاثنين: “نقترب من 100 (جهاز) ستارلينك نشط في إيران”.

وقال ماسك، في تغريدة سابقة، منذ حوالي 3 أشهر، إنه سيفعّل الخدمة هناك وسط الاحتجاجات التي تشهدها إيران، حسب “Investing”.

وقرر الملياردير المثير للجدل، في سبتمبر، تفعيل خدمة ستارلينك في إيران في إطار جهد تدعمه الولايات المتحدة “لتعزيز حرية الإنترنت والتدفق الحر للمعلومات” للإيرانيين.

وتخلى إيلون ماسك، مؤخرا، عن إدارة شركة تويتر، التي حصل عليها في صفقة شراء أثارت عواصف في أسواق المنصات الإلكترونية، وبين ساحات القضاء.

لكن ماسك، في الوقت ذاته، لم يتخل عن مواقفه المثيرة للجدل، والتي تسلط عليها الأضواء عالميا، لارتباطا الوثيق بدول كبرى، أو شركات عاملة في مجالات مؤثرة على الناس، في أغلب دول العالم.

Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route.

— Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2022