الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
ماسك يوجه صفعة غير متوقعة لخامنئي.. ماذا حدث؟
جامعة الحدود الشمالية تعلن تعليق الدراسة اليوم الثلاثاء بسبب التقلبات المناخية
فتح باب التخييم في 12 متنزهًا وطنيًا.. تعرف على الشروط
انشقاقات بين صفوف نظام الملالي : «إيران جمهورية فاشلة»
«المسند» يوجه رسالة لأصحاب المحلات: لطفاً اكتبوا بالعربي ولو بخط صغير
ناقوس خطر.. تنامي ظاهرة «التدخين الإلكتروني» في الكويت بين الأطفال و4 توصيات عاجلة

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

ماسك يوجه صفعة غير متوقعة لخامنئي.. ماذا حدث؟

ماسك يوجه صفعة غير متوقعة لخامنئي.. ماذا حدث؟

ماسك يوجه صفعة غير متوقعة لخامنئي.. ماذا حدث؟
١٢:٢١:٢٤ ص، الثلاثاء، ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

غرد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، يوم الاثنين، إن شركته تقترب من حيازة 100 جهاز ستارلينك يعمل في إيران، في إشارة لأجهزة استقبال خدمة الإنترنت التي تتيحها الشركة عبر الأقمار الصناعية.

ايلون ماسك -- ستارلينج

لتعزيز خدمة الإنترنت للإيرانيين

وكتب ماسك في تغريدة، اليوم الاثنين: “نقترب من 100 (جهاز) ستارلينك نشط في إيران”.

وقال ماسك، في تغريدة سابقة، منذ حوالي 3 أشهر، إنه سيفعّل الخدمة هناك وسط الاحتجاجات التي تشهدها إيران، حسب “Investing”.

وقرر الملياردير المثير للجدل، في سبتمبر، تفعيل خدمة ستارلينك في إيران في إطار جهد تدعمه الولايات المتحدة “لتعزيز حرية الإنترنت والتدفق الحر للمعلومات” للإيرانيين.

اقرأ أيضا:

100 ألف إيراني يطالبون «ماسك» بطرد «خامنئي» من تويتر

ماسك يتخلى عن تويتر

وتخلى إيلون ماسك، مؤخرا، عن إدارة شركة تويتر، التي حصل عليها في صفقة شراء أثارت عواصف في أسواق المنصات الإلكترونية، وبين ساحات القضاء.

لكن ماسك، في الوقت ذاته، لم يتخل عن مواقفه المثيرة للجدل، والتي تسلط عليها الأضواء عالميا، لارتباطا الوثيق بدول كبرى، أو شركات عاملة في مجالات مؤثرة على الناس، في أغلب دول العالم.

الكلمات الدلالية:
أجهزة ستارلينك إيران شركة تويتر شركة سبيس إكس على خامنئي غيلون ماسك

مواد ذات صلة

المزيد
تعليق الدراسة في طريف والقريات اليوم

تعليق الدراسة في طريف والقريات اليوم

١١:٢٣ م، الأثنين، ٠٧ سبتمبر ٢٠١٥
«تقويم التعليم»: يُمنع ارتداء العباءة وقت أداء الاختبار

«تقويم التعليم»: يُمنع ارتداء العباءة وقت أداء الاختبار

٠٢:٥٣ م، السبت، ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢
«CNN» من داخل العوامية: الوضع هادئ والمحلات مفتوحة

«CNN» من داخل العوامية: الوضع هادئ والمحلات مفتوحة

٠٤:٤٣ م، السبت، ٠٩ يناير ٢٠١٦
المفتي: إخراج الزكاة لتحرير المساجين المُعسرين جائز شرعًا

المفتي: إخراج الزكاة لتحرير المساجين المُعسرين جائز شرعًا

١٢:٥٧ م، الأحد، ٢٦ يونيو ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *