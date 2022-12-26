تسريبات تكشف مواصفات هواتف سامسونج Galaxy S23 الجديدة

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كشفت تسريبات، مواصفات جديدة لسلسلة هواتف سامسونج الكورية الجنوبية العملاقة، وتحديدا هواتف Galaxy S23 وGalaxy S23 + على مستوى الشكل وحجم البطارية وسرعة الشحن.

تظهر في فبراير المقبل

ومن المنتظر أن تكشف سامسونج النقاب عن أحدث إصداراتها من هواتف Galaxy s23، و+Galaxy s23، وGalaxy s23 ultra، خلال الأسبوع الأول من فبراير المقبل.

كشفت التسريبات أيضا عن ألوان الهاتفين Galaxy S23 + وGalaxy S23 Ultra، حيث يأتيان باللونين الوردي والأخضر على التوالي.

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بطارية الهاتف Samsung Galaxy S23

يتوقع أن يحتوي Samsung Galaxy S23 على بطارية تبلغ 3900 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بقوة 25 واط، بزيادة عن خلية تبلغ 3700 مللي أمبير في S22.

ويحصل Galaxy S23 + أيضًا على 200 مللي أمبير في الساعة إلى 4700 مللي أمبير مع شحن سريع 45 واط، حسب “sawtbeirut”.

كما يحصل Galaxy S23 Ultra على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة وشحن سريع بقدرة 45 واط، وهو ما تقوم سامسونغ بتطبيقه في أجهزتها الفائقة منذ أوائل عام 2020.