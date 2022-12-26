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بعد ظهران الجنوب.. تعليم الحدود الشمالية تعلن تعليق الدراسة الحضورية غدًا

بعد ظهران الجنوب.. تعليم الحدود الشمالية تعلن تعليق الدراسة الحضورية غدًا

بعد ظهران الجنوب.. تعليم الحدود الشمالية تعلن تعليق الدراسة الحضورية غدًا
١١:٢٧:٣٣ م، الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة تعليم الحدود الشمالية، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء، بسبب التقلبات الجوية.

وقال إدارة تعليم الحدود الشمالية في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” وفقاً لما تم رصده ومتابعته وحرصا على سلامة الجميع ، وبناء على ماورد من المركز الوطني للأرصاد ، تنفيذ الدراسة غداً الثلاثاء 06/03/ 1444 في جميع مدارس المنطقة و المحافظات والمراكز التابعة لها عن بُعد عبر منصة مدرستي  ( للطلاب والهيئة الإدارية والتعليمية بالمدارس )”.

وقبل قليل، أعلنت إدارة تعليم ظهران الجنوب تعليق الدراسة الحضورية ليوم غد الثلاثاء، بسبب الأحوال الجوية على المنطقة.

وقالت إدارة تعليم ظهران الجنوبي، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إنه نظراً للظروف الجوية  والتنبيهات الصادرة  من المركز الوطني للأرصاد وحفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس ، فقد  تقرر تحويل الدراسة عن بُعد في مدارس تهامة ( الغول – الغايل – المسنى- قاعة – الدافعة- قرض – الجربة ) يوم الثلاثاء 3/ 6/ 1444هـ.

وفي وقت سابق، أعلن محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، عن المناطق المتأثرة بالتقلبات الجوية التي بدأت أمس الحد وتستمر حتى الأربعاء القادم.

وأشار “العقيل” في لقاء على قناة “الإخبارية”، إلى أن هذه التقلبات ستكون على أغلب مناطق المملكة حتى يوم الأربعاء لتكون في مجملها أمطاراً خفيفة إلى متوسطة.

وأوضح العقيل، أن الأمطار تشمل المناطق الشمالية وسواحل منطقة تبوك وسواحل المدينة المنوّرة وبعض الأجزاء من الحدود الشمالية ومنطقة الجوف، اليوم وغداً، وكذلك الحال على بعض الأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرّمة.

وتابع خبير الأرصاد في المركز الوطني، أن الحالة الجوية ستكون مصحوبة بكتلة هوائية باردة.

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الكلمات الدلالية:
امطار تعليم الحدود الشمالية تقلبات جوية ظهران الجنوب

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