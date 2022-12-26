انشقاقات بين صفوف نظام الملالي : «إيران جمهورية فاشلة»

تواصل – فريق التحرير:

وجه السياسيى الإيراني حسين أنصاري راد، رسالة إلى مرشد إيران علي خامنئي، ونظام الحكم في إيران، وهاجم راد في رسالته نظام الملالي وقال إن: “الجمهورية الإسلامية فشلت في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والسلوك الفردي”.

وهاجم سياسيون إيرانيون سابقون، نظام الملالي، في أكثر من مناسبة، منذ اندلاع الاحتجاجات في سبتمبر الماضي، عقب مقتل الفتاة الكردية الإيرانية مهسا أميني.

إيران تتطلع إلى مستقبل أفضل

وأعلن الرئيس الإيراني الأسبق، محمد خاتمي، زعيم التيار الإصلاحي، تأييده شعار الحراك الشعبي، معتبرا أنه زعزع ركائز “الجمهورية الإسلامية” العقائدية.

وقال خاتمي، في بيان، بمناسبة يوم الطالب الجامعي، إن “المجتمع يمضي نحو مستقبل أفضل مع الشعار الجميل: “المرأة، الحياة، الحرية”، حسب “القبس”.

وأردف خاتمي، شارحا أن الحراك الحالي في البلاد يشارك فيه النخب والمثقفون والأساتذة والطلبة، وعلى المسؤولين تقدير هذه المشاركة، وأنه: “بدل التصدي لها عليهم مد أيديهم لمعرفة مكامن الخلل في آليات الحكم بدقة قبل فوات الأوان”.

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مهاباد والأحواز.. مظاهرات مستمرة

واستمرت الاحتجاجات في شوارع إيران، لا سيما في مهاباد، والأحواز، وطهران، وتعالت هتافات الإيرانيين بـ”الموت لخامنئي”، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن مقتل المتظاهرين، وإصدار أحكام السجن والإعدام، وتعذيب المعتقلين والاختفاء القسري، الذي تمارسه عناصر وقوات الملالي تجاه المواطنين.