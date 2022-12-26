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«المسند» يوجه رسالة لأصحاب المحلات: لطفاً اكتبوا بالعربي ولو بخط صغير

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«المسند» يوجه رسالة لأصحاب المحلات: لطفاً اكتبوا بالعربي ولو بخط صغير

«المسند» يوجه رسالة لأصحاب المحلات: لطفاً اكتبوا بالعربي ولو بخط صغير

«المسند» يوجه رسالة لأصحاب المحلات: لطفاً اكتبوا بالعربي ولو بخط صغير
١١:٤٣:١٨ م، الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وجه د. عبدالله ‌المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ في المملكة، رسالة لأصحاب المحلات الذين يكتبون أسماء المحلات بالإنجليزية دون العربية”.

وقال المسند، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “أصحاب المحلات يا من تضعون لوحاتكم باللغة الإنجليزية بالكامل، أنا أعلم أنكم متطورون، ومتقدمون، ومتحضرون”.

وتابع المسند : “ولكن .. لطفاً اكتبوا ولو بخط صغير وبالعربي (وش تبيعون؟) خبز أم مناديل أم بيتزا وإلا حلاق، وإلا قهوة، وإلا مطعم، وإلا خردة، وإلا بساسة‼.. فلسنا كلنا متطورين مثلكم‼”.

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الكلمات الدلالية:
إعلانات المحلات الإنجليزية اللغة العربية المحلات عبدالله المسند

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