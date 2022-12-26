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ناقوس خطر.. تنامي ظاهرة «التدخين الإلكتروني» في الكويت بين الأطفال و4 توصيات عاجلة

ناقوس خطر.. تنامي ظاهرة «التدخين الإلكتروني» في الكويت بين الأطفال و4 توصيات عاجلة

ناقوس خطر.. تنامي ظاهرة «التدخين الإلكتروني» في الكويت بين الأطفال و4 توصيات عاجلة
١١:٣٥:٢٨ م، الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

دق أطباء ومسؤولون صحيون في الكويت، ناقوس الخطر  حول تنامي ظاهرة التدخين الإلكتروني في المجتمع، وخاصة بين فئة الأطفال في سن التعليم.

وأشار المتخصصون أن الدراسات والأبحاث أثبتت تسبب هذا النوع من التدخين في إتلاف الدماغ ورفع مستويات الاكتئاب بين المدمنين عليه.

وأضاف هؤلاء الأطباء والمسؤولون خلال ورشة عمل نظمتها الأمانة العامة للاتحاد العربي للوقاية من الإدمان بالتعاون مع الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان أن التدخين يتسبب في أمراض خطرة، حسب صحيفة القبس.

وكانت تقارير سابقة كشفت عن أن آفة التدخين آخذة في الانتشار بين الأطفال واليافعين في الكويت، بمعدل 28 % لمن هم بين 13 و15 عاما، وأن 12 % من الفتيات مدخنات بشكل يومي، في حين ارتفعت تكلفة التدخين في البلاد خلال عام 2022 إلى أكثر من 500 مليون دينار.

وتحدثت مسؤولة عيادة الإقلاع عن التدخين بجمعية مكافحة التدخين والسرطان د.مريم العتيبي، عن أثر التدخين الالكتروني على الصحة، مشيرة إلى أن الإصابة بالاكتئاب ترتفع بين مستخدمي التدخين الالكتروني بمعدل %2.4 أكثر من غير مدخنيه، موضحة أن التدخين الالكتروني ليس وسيلة للإقلاع عن التدخين التقليدي، بناء على إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

توصيات الورشة 

1- تطوير العقاقير التي تساعد في تخفيف الأعراض الانسحابية للمدخن والمتعاطي.

2- الاستفادة من التقنيات الحديثة لإعادة برمجة الدماغ ليتفادى الاعتياد على التدخين.

3- إقامة معرض دائم للتوعية بمخاطر التدخين والمخدرات يكون مرجعاً للشباب والمراهقين.

4- قياس المخاطر والفوائد عند اختيار التقنيات المستخدمة في الإعلان للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات.

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الكلمات الدلالية:
الأطفال التدخين الإلكتروني الكويت المدارس

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