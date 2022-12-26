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سرقة بيانات 400 مليون مستخدم في تويتر.. إيلون ماسك في ورطة

سرقة بيانات 400 مليون مستخدم في تويتر.. إيلون ماسك في ورطة

سرقة بيانات 400 مليون مستخدم في تويتر.. إيلون ماسك في ورطة
١١:٢٩:٣٠ م، الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

يواجه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أزمة حقيقية بعد تسريب بيانات الملايين من مستخدمي “تويتر”.

وعلق الخبير التقني سالم الحربي، على هذا التطور اللافت في شركة تويتر بقوله، إن الهكر الذين سرقوا بيانات 400 مليون مستخدم في تويتر يطلبون من إيلون ماسك شراء البيانات”.

وتابع الحربي: “إن الهاكرز يقولون إن أفضل خيار لإيلون ماسك لتجنب دفع 276 مليون دولار كغرامات لانتهاكات القانون العام لحماية البيانات (GDPR) كما فعل Facebook (بسبب 533 مليون مستخدم متأثر) هو شراء تلك البيانات حصريًا”.

وختم سالم الحربي بقوله: “يقصدون من ذلك أن على إيلون ماسك شراء بيانات تويتر”.

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