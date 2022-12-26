الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
هطول أمطار على تبوك وجازان.. والأرصاد: الفرصة لا تزال مهيأة
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هطول أمطار على تبوك وجازان.. والأرصاد: الفرصة لا تزال مهيأة

هطول أمطار على تبوك وجازان.. والأرصاد: الفرصة لا تزال مهيأة

هطول أمطار على تبوك وجازان.. والأرصاد: الفرصة لا تزال مهيأة
١١:٠٨:٠٧ م، الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

شهدت منطقة تبوك هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة، اليوم الإثنين، شملت مدينة تبوك ومركزي حالة عمار، وحاج.

فيما أوضح المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول الأمطار.

كما هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان، شملت مدينة جيزان ومحافظات صامطة، والطوال، وصبيا، والريث، وأبوعريش، والعيدابي، وأحد المسارحة، والعارضة، وجزر فرسان، والدائر، وبيش، والحرث، وضمد، ومركز الموسم، ومركز المضايا، ومركز وادي جازان.

توقعات بسقوط أمطار على الرياض حتى فجر الغد

توقعات الأرصاد

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك.

كما أنه لا يستبعد تساقط للثلوج الخفيفة على أجزاء من تلك المناطق، كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

الكلمات الدلالية:
الارصاد امطار تبوك جازان

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