خبير مناعة يكشف مفاجأة: «الجراد» أفضل من الأسماك ولحوم الأبقار لهذا السبب

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كشف الدكتور صلاح الهاجري المتخصص في علم المناعة، مفاجأة بأن “الجراد” أكثر فائدة من الأسماك ولحوم الأبقار.

وقال “الهاجري” خلال مداخلة له مع برنامج ” ياهلا ” المذاع على قناة روتانا خليجية : إن هناك 200 فصيلة من الحشرات صالحة للأكل منها الجراد، الذي يحتوي على قيمة غذائية عالية.

وأضاف: لا يمكن إنكار البقية من المأكولات الأخرى ولكن الجراد يتفوق عليها في قيمتها، موضحًا أن نسبة البروتين في الجراد أعلى من الأبقار ومن الأسماك، كما أنه يحتوي على فيتامين b12، ويحتوي على الألياف الغذائية وأملاح معدنية وحديد ونحاس.

وعن طريقة أكله، أشار أنه يمكن أن يتم أكله مشوي أو طبخ أو تجفيف ووضع في رقائق مع أطعمة أخرى مثل الساندوتش.