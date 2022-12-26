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تعليق الدراسة الحضورية في مدارس «ظهران الجنوب».. غدًا

تعليق الدراسة الحضورية في مدارس «ظهران الجنوب».. غدًا

تعليق الدراسة الحضورية في مدارس «ظهران الجنوب».. غدًا
١٠:١٠:١٦ م، الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة تعليم ظهران الجنوب تعليق الدراسة الحضورية ليوم غد الثلاثاء، بسبب الأحوال الجوية على المنطقة.

وقالت إدارة تعليم ظهران الجنوبي، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إنه نظراً للظروف الجوية  والتنبيهات الصادرة  من المركز الوطني للأرصاد وحفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس ، فقد  تقرر تحويل الدراسة عن بُعد في مدارس تهامة ( الغول – الغايل – المسنى- قاعة – الدافعة- قرض – الجربة ) يوم الثلاثاء 3/ 6/ 1444هـ.

وفي وقت سابق، أعلن محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، عن المناطق المتأثرة بالتقلبات الجوية التي بدأت أمس الحد وتستمر حتى الأربعاء القادم.

وأشار “العقيل” في لقاء على قناة “الإخبارية”، إلى أن هذه التقلبات ستكون على أغلب مناطق المملكة حتى يوم الأربعاء لتكون في مجملها أمطاراً خفيفة إلى متوسطة.

وأوضح العقيل، أن الأمطار تشمل المناطق الشمالية وسواحل منطقة تبوك وسواحل المدينة المنوّرة وبعض الأجزاء من الحدود الشمالية ومنطقة الجوف، اليوم وغداً، وكذلك الحال على بعض الأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرّمة.

وتابع خبير الأرصاد في المركز الوطني، أن الحالة الجوية ستكون مصحوبة بكتلة هوائية باردة.

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الكلمات الدلالية:
الأرصاد الطقس تعليق الدراسة تعليق الدراسة الحضورية ظهران الجنوب مدارس ظهران الجنوب

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