السفارة الفرنسية بالرياض تعلن استئناف إصدار التأشيرات المعلقة

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أعلنت السفارة الفرنسية في الرياض، استئناف إصدار التأشيرات المعلقة، بعد معالجة العطل الفني.

التقدم بطلب تأشيرة لزيارة فرنسا في المملكة

تتم معالجة طلبات التأشيرة للمقيمين في المملكة واليمن من قبل السفارة الفرنسية في الرياض والقنصلية العامة لفرنسا في جدة، وهما الوحيدان المخولان باتخاذ قرارات بشأن التأشيرات.

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لطلبات التأشيرة قصيرة المدى يجب إيداع الملف سبعة أيام قبل موعد السفرـ يمكن أن تمتد هذه الفترة إلى خمسة عشرًا يومًا لبعض الجنسيات

يمكن للمتقدمين طلب الحصول على تجديد التأشيرة قبل 3 أشهر من انتهائها. إذا تم إصدار تأشيرة زيارة (تأشيرة لمدة سنة أو أكثر)، يمكن لطالبي التأشيرة تقديم طلب في أي وقت لتجديد التأشيرة المنتهية صلاحيتها، ولكن يفضَل أن يتم ذلك في موسم انخفاض الطلبات

للحصول على تأشيرة طويلة الأمد، يتعين عليكم تقديم طلبكم قبل شهرٍ من موعد السفر

سوف تجد معلومات عن مكان التقدم بطلب للحصول على التأشيرة الخاصة بك وكيفية تحديد موعد في “من يمكن أن أسميه؟”

لكافة الحالات الخاصة (غير المقيمين في المملكة، حاملي جوازات سفر خدمة أو دبلوماسية) يرجى الرجوع إلى خانة “حالات خاصة”.

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مراحل التقدم بطلب الحصول على التأشيرة:

للتقدم بطاب الحصول على التأشيرة يجب المرور بالخطوات التالية:

1. هل تحتاج إلى تأشيرة؟

-اختبار في 3 دقائق

– قائمة الوثائق الداعمة

– قائمة الرسوم

2. ابدأ طلبك للحصول على تأشيرة

– يمكنك تسجيل حساب

*استكمال طلبك للحصول على التأشيرة عبر الإنترنت

3. أين ينبغي أن أقوم بتقديم طلبي للحصول على تأشيرة؟

– تحديد موعد

– معلومات عملية

-التدابير الخاصة

4. تتبع طلبك للحصول على التأشيرة

-تتبع سير التقدم في مسار طلبك للحصول على التأشيرة

– استلام جواز السفر

الاستعداد لوصولك إلى فرنسا