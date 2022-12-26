خط نورد ستريم يتكلف 500 مليون دولار مبدئيا للإصلاح

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بدأت الشركة القائمة على تشغيل خط أنابيب الغاز نورد ستريم، في تقييم التكاليف المحتملة للاصلاحات الخاصة بالأنابيب التالفة.

تقييم تحمل الأنابيب لمياه البحر

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، فيما قالت إنه عن مصدر داخل الشركة، أن أحد الاصلاحات تقدر تكلفته المبدئية بحوالي 500 مليون دولار.

وتابعت أن شركة استشارية، تعكف على تقييم الفترة التي يمكن للأنابيب تحمل تعرضها لمياه البحر.

ولم ترد الشركة المشغلة وجازبروم الروسية على الفور على طلب التعقيب، حسب وكالة بلومبيرج.

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أضرار توقف خط نورد ستريم

تسبب تسريب الغاز من خط نورد ستريم، الذي يوصل الغاز الروسي لقارة أوروبا، في توقف العمل، وإحداث أضرار في أوروبا، جراء نقص إمدادات الغاز، أثناء الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء.

ويعتبر نورد ستريم أطول خط أنابيب تحت البحر في العالم، إذ يبلغ طوله نحو 1,222 كم ليربط بين مدينة فيبورك الروسية وكرايفس‌ڤالد الألمانية عبر قاع بحر البلطيق.

ويعتبر نورد ستريم هو الخط الرئيس الذي يمد أوروبا بالغاز، يمتد من روسيا إلى شمالي ألمانيا، وهو مملوك لشركة غازبروم الروسية، تم إنشاؤه في عامي 2011-2012 وتم افتتاحه في 8 أكتوبر 2012.