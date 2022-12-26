الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
إعلان أسماء المرشحين للمقابلات الشخصية على وظائف أمانة الرياض
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إعلان أسماء المرشحين للمقابلات الشخصية على وظائف أمانة الرياض

إعلان أسماء المرشحين للمقابلات الشخصية على وظائف أمانة الرياض

إعلان أسماء المرشحين للمقابلات الشخصية على وظائف أمانة الرياض
١٠:٢٠:٣٥ م، الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن أسماء المرشحين لإجراء المقابلات الشخصية لوظائف الأمانة المعلن عنها في المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات)، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

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الوظائف:

1- المرتبة السابعة:

– مهندس معماري مساعد (23 وظيفة).

– مهندس مدني مساعد (وظيفة).

– أخصائي أمن معلومات (وظيفة).

2- المرتبة السادسة:

– مصمم جرافيكس (وظيفتان).

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موعد المقابلات الشخصية

وأشارت الأمانة إلى أن المقابلات ستجري يوم السبت 28/6/1444هـ الموافق 21 يناير 2023، وذلك في مقر وكالة التشغيل والصيانة بحي الملز تقاطع شارعي الأحساء وجرير، من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الثالثة مساءً.

ودعت الأمانة، المرشحين إلى اصطحاب نسخ من المؤهلات العلمية، الهوية الوطنية، العنوان الوطني، الدورات التدريبية، مبينة إمكانية الاستفسار من خلال التواصل مع قسم التوظيف على الهاتف رقم 0114112222 تحويلة رقم ( 3603 – 3609 -3353 )

وللاطلاع على أسماء المرشحين من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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