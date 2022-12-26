خلال عام 2022.. الاحتلال يضع 600 طفلاً فلسطينياً قيد الإقامة الجبرية

تواصل – واس:

أصيب شاب فلسطيني مساء اليوم، بعد اعتداء جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم عليه بالضرب خلال اقتحام الجيش قرية حوسان غرب مدينة بيت لحم.

الاحتلال يعيث في الضفة الغربية

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن العديد من الشبان الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق لدى اقتحام جيش الاحتلال الغاشم وإطلاق القنابل الغازية المسيلة للدموع على الفلسطينيين.

وفي السياق ذاته، اقتحم جيش الاحتلال الغاشم قرية بورين بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وشرع بحملة دهم وتفتيش واسعة لمنازل الفلسطينيين.

تقييد إقامة 600 طفل فلسطيني

وذكرت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية أن جيش الاحتلال الغاشم انتهك حقوق الطفولة الفلسطينية، وأقدم على فرض الإقامة الجبرية المنزلية لنحو 600 طفل في مدينة القدس المحتلة خلال العام الجاري.

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جرائم يومية ممنهجة

وتتواصل جرائم الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وتحمى شرطة الاحتلال، المستوطنين علنا في اقتحامات وانتهاكات الأماكن المقدسة.

وتضرب حكومة الاحتلال بالقوانين الدولية عرض الحائط، وتطلق الضوء الأخضر لقواتها في الجيش والشرطة، بانتهاج أسلوب وحشي، أقرب بنهج العصابات والمليشيات المسلحة، أو المرتزقة.

اقتحام المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون، باحات المسجد الأقصى المبارك، في وقت سابق، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تنتشر بكثافة على أبواب الأقصى، لتأمين عمليات اقتحامات المستوطنين للأقصى في القدس المحتلة.

وأفاد مركز «واي حلوة» في القدس المحتلة بإصابة شاب فلسطيني بجروح بعد ضربه من قبل قوات الاحتلال واعتقال شقيقه، خلال اقتحام تلك القوات منزلهم في بلدة الطور في القدس المحتلة.

الاحتلال يبعد 12 فلسطينيًا عن القدس

وأكد أن قوات الاحتلال أبعدت 12 فلسطينيًا عن القدس الشهر الماضي، في إطار محاولات الاحتلال الإسرائيلي للتضييق على الفلسطينيين، ومنعهم من التصدي لاقتحامات المستوطنين للأقصى.