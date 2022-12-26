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خبير أرصاد يتوقع حالة مطرية شتوية استثنائية .. أبشروا بالخير

خبير أرصاد يتوقع حالة مطرية شتوية استثنائية .. أبشروا بالخير

خبير أرصاد يتوقع حالة مطرية شتوية استثنائية .. أبشروا بالخير
١١:٠٥:٣٧ م، الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ، د. ناصر بن عبدالرحمن الخنين حالة مطرية شتوية استثنائية.

وقال الخنين، في تغريدة عبر “تويتر”: “تبشير.. نحن مقبلون على حالة شتوية مطرية ديمية ضبابية استثنائية طويلة باردة ونادرة في السنين الأخيرة”.

وتابع د. ناصر بن عبدالرحمن الخنين “ستكون الحالة المطرية حديث الركبان؛ بإذن الله تعالى؛ خصوصاً في أواسط الحجاز وعالية نجد والعارض ومحافظات منطقة الرياض بشكل عام وفياض الصمان والشرقية؛ اللهم تمّم وعمّم وراسل وبارك؛ يا ذا الطول والإنعام”.

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الكلمات الدلالية:
الأمطار حالة مطرية حالة مطرية شتوية خبير أرصاد

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