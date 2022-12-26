15 دورة تدريبية مجانية وشهادات معتمدة من «أكاديمية طويق»

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أكاديمية طويق، طرح 15 برنامجا تدريبيا مكثفا، عن بعد، أو حضوريا، أو عبر معسكرات تدريبية، من خلال برنامج طويق للناشئين،

دورات عن بعد:

– تصميم الواجهات وتجربة المستخدم UI/UX

– لغة البرمجة (Scratch)

– تطبيقات الجوال:

دورات حضورية:

– الواقع المعزز والواقع الافتراضي

– الطباعة ثلاثية الأبعاد

– تطبيقات الجوال

– الذكاء الاصطناعي

– برمجة الألعاب

– الأمن السيبراني

– برمجة الروبوت

– برمجة الدرونز

معسكرات تدريبية:

– معسكر لغة البرمجة (JavaScript)

– معسكر لغة البرمجة (Python)

– معسكر لغة البرمجة (Scratch)

– معسكر مقدمة علوم الحاسب

المزايا:

– دورات مجانية مكثفة للجنسين.

– متاحة لكافة فئات المجتمع.

– شهادات معتمدة من الأكاديمية.

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طريقة التسجيل:

يبدأ التسجيل من اليوم الإثنين 1444/6/2هـ (الموافق 2022/12/26م) عبر اختيار الدورة وتعبئة الطلب على الرابط: ( هنا ).

نبذة عن الأكاديمية:

سعيًا لتحقيق رؤية 2030 تم تأسيس أكاديمية طويق والتي تهدف إلى تمكين 100 ألف مبرمج بحلول عام 2030، وتقدم أكاديمية طويق عدد من المعسكرات البرمجية والدورات المكثفة والقصيرة بالإضافة إلى إطلاقها لمنصة سطر التعليمية لتكون أول منصة عربية متخصصة في مجالات التقنية الحديثة باللغة العربية.