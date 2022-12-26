الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
تراجع سعر متر الأراضي السكنية في «حي الندى» بجدة.. سجّل هذا الرقم
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تراجع سعر متر الأراضي السكنية في «حي الندى» بجدة.. سجّل هذا الرقم

تراجع سعر متر الأراضي السكنية في «حي الندى» بجدة.. سجّل هذا الرقم

تراجع سعر متر الأراضي السكنية في «حي الندى» بجدة.. سجّل هذا الرقم
٠٩:٤١:٣٩ م، الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

عرضت قناة الإخبارية، تقريرًا يشير إلى تراجع متوسط سعر المترو في الأراضي السكنية في “حي الندى” بمحافظة جدة، بنسبة 8 % خلال الربع الثالث 2022.

وبحسب المؤشرات العقارية لوزارة العدل، بلغ سعر المتر في حي الندى، 438 ريالًا، وبإجمالي عدد صفقات 352، خلال الربع الأول من 2022.

وفي الربع الثاني من 2022، بلغ سعر المتر 514 ريالًا، وبإجمالي عدد صفقات 243 صفقة.

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كما تراجعت الأسعار في الربع الثالث، لتصل ليسجل المتر 473 ريالًا، بإجمالي 111 صفقة.

الكلمات الدلالية:
اقتصاد الاراضي السكنية جدة حي الندى سعر المتر

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