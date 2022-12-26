الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
السعودية للكهرباء: 4 اشتراطات لنقل العداد
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السعودية للكهرباء: 4 اشتراطات لنقل العداد

السعودية للكهرباء: 4 اشتراطات لنقل العداد

السعودية للكهرباء: 4 اشتراطات لنقل العداد
٠٨:٥٥:١٢ م، الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حددت الشركة السعودية للكهرباء خطوات نقل عداد الخدمة من مكان إلى آخر.

جاء ذلك في رد من الشركة، عبر حسابها الرسمي “العناية بالعملاء”، على سؤال مغرد جاء فيه “هل أستطيع نقل العداد من موقعه إلى موقع آخر بنفس الجدار فقط بمسافة أمتار قليلة بحدود ٥ أو ٦ لأمتار”.

وأجابت الشركة بقولها “أخي الكريم علي ، اشتراطات نقل عداد تشمل التالي:

‌- يمكن النقل فنياً

– تحمل التكاليف الفعلية أن وجدت

– نقل العداد من مكان إلى مكان داخل حدود المنشأة

– تجهيز الكابلات في الموقع الجديد

وأشارت الشركة السعودية للكهرباء، إلى أنه يمكن التقدم بطلب نقل عداد، عبر موقع الشركة على الرابط التالي (اضغط هنا).

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اشتراطات نقل العداد السعودية للكهرباء الكهرباء خطوات نقل العداد

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