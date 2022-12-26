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بعد تخفيف القيود.. الصين تلغي الحجر الصحي للقادمين من الخارج

بعد تخفيف القيود.. الصين تلغي الحجر الصحي للقادمين من الخارج

بعد تخفيف القيود.. الصين تلغي الحجر الصحي للقادمين من الخارج
٠٨:٤٦:٤٦ م، الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

بعد أن رفعت في مطلع ديسمبر معظم إجراءات مكافحة كوفيد السارية منذ عام 2020، أعلنت السلطات الصحية الصينية الإثنين، إلغاء الحجر الصحي الإجباري للقادمين من خارج البلاد اعتبارًا من 8 يناير المقبل.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في مذكرة، إنه اعتباراً من الشهر المقبل، لن يطلب من الوافدين سوى إظهار نتيجة فحص سلبي أجري قبل أقل من 48 ساعة من دخولهم الصين.

قيود قاسية

ومنذ العام 2020، كانت الصين تفرض قيودًا قاسية وفق استراتيجية “صفر كوفيد” التي أدّت إلى حماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر وأولئك الذين لم يتلقّوا اللقاح.

غير أن السلطات رفعت فجأة معظم القيود في السابع من ديسمبر، على خلفية تنامي السخط الشعبي والتأثير الكبير لهذه القيود في الاقتصاد.

منذ ذلك الحين، تتفجّر حالات الإصابة بمرض كوفيد، ما أثار قلقًا من ارتفاع معدّل الوفيات بين كبار السن الذي هم أكثر عرضة للخطر.

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توقعات بوفاة نحو مليون شخص

وتتوقع تقديرات غربية أن يؤدي رفع القيود إلى وفاة نحو مليون شخص في الأشهر المقبلة.

وأعلنت الصين، الأحد، أنّها لن تنشر بعد الآن إحصاءات بشأن كوفيد.

وكانت قد انتُقدت على نطاق واسع بسبب تناقض هذه الإحصاءات مع الموجة الوبائية الحالية.

الكلمات الدلالية:
إجراءات مكافحة كوفيد الحجر الصحي الإجباري. الصين

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