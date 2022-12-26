الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف لدى مؤسسة مسك الخيرية بعدة تخصصات.. التفاصيل ورابط التقديم
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وظائف لدى مؤسسة مسك الخيرية بعدة تخصصات.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف لدى مؤسسة مسك الخيرية بعدة تخصصات.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف لدى مؤسسة مسك الخيرية بعدة تخصصات.. التفاصيل ورابط التقديم
١١:٠٣:٤٨ م، الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك” عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية:

المسميات الوظيفية:

مدير العلاقات العامة – MarCom

المسؤوليات
  • يعمل مع وحدات الأعمال الاستراتيجية (SBUs) بما في ذلك زيارات الرئيس التنفيذي لفهم احتياجات العلاقات العامة الخاصة بهم.
  • يدير وكالات العلاقات العامة بشكل استباقي لتحديد الاتجاهات وتوليد التغطية الإعلامية والتغطية الصحفية والبيانات الصحفية ومحتويات العلاقات العامة الأخرى ذات الصلة.
  • يدعم إنشاء مواد اتصال متسقة وعالية الجودة – بما في ذلك البيانات الصحفية والإعلانات الإعلامية والمقالات المنشورة ومنشورات الوسائط الاجتماعية – لضمان اتساق الرسائل بما يتماشى مع استراتيجية مسك.
  • ينسق الحملات المحلية لدعم أهداف العمل المختلفة.
  • يضمن أن جميع العلاقات العامة والوسائط التي تخرج تتماشى مع إرشادات التسويق والاتصالات الخاصة بـ Misk.
  • يضمن أن رسائل العلاقات العامة الرئيسية دقيقة ومتسقة مع رسائل وأنشطة الشركة / الأعمال ذات الصلة.

وظائف أخرى متاحة

  • ضابط مشروع أول – ريادة الأعمال
  • مدير المشروع – المشاركة المجتمعية
  • ضابط المشروع – مهارات مسك
  • مدير مشروع أول – ريادة الأعمال
  • مسؤول المشروع – PMO
  • مدير المشروع – علم البيانات والتحليلات
  • ضابط المشروع – القيادة
  • مساعد شخصي
  • مدير المشروع – مهارات مسك

طريقة التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
الكلمات الدلالية:
فرص مسك الخيرية وظائف وظائف شاغرة

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