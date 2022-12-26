أوكرانيا تطالب بطرد روسيا من الأمم المتحدة

تواصل – وكالات:

دعت أوكرانيا الإثنين إلى استبعاد روسيا من الأمم المتحدة بعد أكثر من عشرة أشهر على بدء غزو القوات الروسية، وهو مطلب لا فرص له بالنجاح بحيث تتمتع موسكو بحق النقض في مجلس الأمن الدولي.

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بيان الخارجية الأوكرانية

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان إن “أوكرانيا تدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة(…) إلى حرمان روسيا الاتحادية من وضعها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي واستبعادها كليًا من الأمم المتحدة”.

وأشارت إلى أن روسيا “تحتل بشكل غير قانوني مقعد الاتحاد السوفيتي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة” منذ عام 1991 وتفككه إلى 15 دولة جديدة.

واعتبرت الخارجية الأوكرانية أن “روسيا مغتصبة لمقعد” الاتحاد السوفيتي في الأمم المتحدة، وفقًا لوكالة “فرانس برس”.

وأعربت كييف في بيانها عن أسفها لأن “هذه العقود الثلاثة من الوجود غير القانوني في الأمم المتحدة تميزت بالحروب والاستيلاء على أراض من دول أخرى، وتغيير قسري للحدود المعترف بها دوليًا ومحاولات لتلبية طموحاتها الإمبريالية الجديدة”.

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وجود غير شرعي

وفي تغريدة، اعتبر وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا أن “وجود روسيا في مجلس الأمن وفي مجمل الأمم المتحدة غير شرعي”.

تقاتل كييف على أراضيها القوات الروسية منذ عشرة أشهر وتواجه بالفعل منذ عام 2014 انفصاليين موالين لموسكو التي تقوم بدعمهم وتسليحهم في دونباس بشرق أوكرانيا.

أعلنت أوكرانيا الاثنين أنها ستبدأ “عملية معقدة” في الأمم المتحدة حيث تتمتع روسيا بحق النقض في مجلس الأمن يمكنها من منع أي قرار صادر عن دولة عضو أخرى فيه.