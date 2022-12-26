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بعد إنهاء إجراءات الحادث المروري.. خطوات إصدار إذن إصلاح مركبة إلكترونيًا
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بعد إنهاء إجراءات الحادث المروري.. خطوات إصدار إذن إصلاح مركبة إلكترونيًا

بعد إنهاء إجراءات الحادث المروري.. خطوات إصدار إذن إصلاح مركبة إلكترونيًا

بعد إنهاء إجراءات الحادث المروري.. خطوات إصدار إذن إصلاح مركبة إلكترونيًا
٠٨:٥٢:٣٥ م، الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت منصة أبشر، اليوم، خطوات إصدار إذن إصلاح مركبة إلكترونيًا عبر أبشر، بعد إنهاء إجراءات الحادث المروري.

طريقة استخدام الخدمة

وأوضح الحساب الرسمي لمنصة أبشر، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، خطوات الخدمة وهي:

1- الدخول على منصة أبشر ثم اختر “خدمات” من تبويب “خدماتي”.

2- اختيار “إدارة المركبات”.

3- اختيار “إصدار إذن إصلاح مركبة”.

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“أبشر” تجيب أبرز الأسئلة

وكشفت منصة «أبشر» الإلكترونية عبر حسابها في موقع تويتر عن أبرز الأسئلة الأكثر استفسارًا بخصوص خدمات المنصة.

وفيما يلي قائمة بأكثر الأسئلة والاستفسارات والإجابة عليها:

– كيف يتم تفويض القطاع للاطلاع على بياناتي من خلال منصة أبشر؟

* يتم ذلك من خلال الدخول على هويتك الرقمية في منصة أبشر ثم الدخول على “خدماتي” ، خدمات الأحوال المدنية – بياناتي – ثم اختيار القطاع والضغط على “السماح”

– ما هي مدة نقل ملكية المركبة من خلال منصة أبشر؟

*يتم نقل الملكية مباشرة إلكترونيًا بعد إتمام المبايعة

-هل يمكن نقل الخدمات لعامل خارج المملكة من خلال منصة أبشر؟

* لايمكن ذلك، حسب شروط الخدمة

– هل يمكن الاعتراض على مخالفة مرورية، وهناك مخالفات أخرى تحت المعالجة من خلال منصة أبشر؟

* لايمكن ذلك، يمكن الاعتراض على المخالفة الأخرى بعد معالجة الطلب السابق.

 

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