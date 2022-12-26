الكويت تعلن تصدير أول شحنة من وقود الديزل المطور

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أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية تصدير أول شحنة من وقود الديزل المطور والذي تم إنتاجه بمواصفات خاصة (Winter grade) تلبي متطلبات الأسواق الأوروبية وخصوصاً في فصل الشتاء.

وقالت الشركة، في بيان تلقته «كونا»، إن كمية الشحنة بلغت 66 ألف طن وتم تصديرها بالتعاون والتنسيق مع قطاع التسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية الذي يعد نافذة القطاع النفطي الكويتي للتعامل مع الأسواق الخارجية.

وأوضحت أن إنتاج وقود الديزل بمواصفات خاصة تتناسب مع أجواء تلك الأسواق جاء بعد سلسلة من الدراسات والاختبارات التي أجرتها مصفاة ميناء عبدالله التابعة للشركة ونجحت على إثرها في تطوير وتحسين هذه المواصفات مما منح المنتج ميزة نوعية إضافية وقدرة تنافسية أعلى عززت قدرة الشركة على الوصول إلى أسواق عالمية جديدة.

وذكرت أن المصفاة قامت بتعديل العوامل التشغيلية لعدد من وحداتها التصنيعية لجعل وقود الديزل مطابقا للمواصفات القياسية العالمية، لافتة إلى أن النتائج كانت مشجعة وساهمت في تمكين المصفاة من إنتاج هذا النوع من الديزل المتوافق مع المعايير البيئية المتطورة والمتميز بجودته العالية.