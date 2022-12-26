تعزيزًا لخطة الموارد البشرية.. ملتقى الجمعيات التعاونية بالحدود الشمالية يتناول الأثر الاجتماعي والاقتصادي

تواصل- وليد العريدي

أقيم أمس الأحد 25 ديسمبر 2022 ملتقى الجمعيات التعاونيات بمنطقة الحدود الشمالية وذلك بحضور مدير عام الإدارة العامة للجمعيات التعاونية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ معن العنقري، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بعرعر الاستاذ عايد عشوي العنزي وعضو مجلس الإدارة لمجلس الجمعيات التعاونية ممثل منطقة الحدود الشمالية الأستاذ سليم العنزي، وعدد من المسؤولين بالمنطقة.

ويأتي الملتقى الذي أقيم في (فندق هلا إن) ضمن سلسلة الملتقيات التي تنظمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومجلس الجمعيات التعاونية في مناطق المملكة بهدف التعريف بأهمية الجمعيات التعاونيات وأثرها الاجتماعي والاقتصادي والدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني، إلى جانب شرح وسائل الدعم المتوفرة للجمعيات التعاونية حالياً والاستفادة منها ومشاركة تطلعات الوزارة المستقبلية للقطاع التعاوني.

وشهد الملتقى تجاوباً كبيراً من قبل المهتمين بالحركة التعاونية في منطقة الحدود الشمالية، كما تمت الإجابة على أسئلة واستفسارات الحضور حول القطاع التعاوني.

ويمثل الملتقى جزءاً من خطة موسعة تقوم بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومجلس الجمعيات التعاونية من أجل نشر ثقافة العمل التعاوني وتوسيع دائرة المشاركة في هذا القطاع من أجل أن يحقق أهدافه في التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030.