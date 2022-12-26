الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
هل يجوز تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة؟ «الجوازات» ترد
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هل يجوز تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة؟ «الجوازات» ترد

هل يجوز تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة؟ «الجوازات» ترد

هل يجوز تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة؟ «الجوازات» ترد
٠٨:٠٠:٠٩ م، الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قالت المديرية العامة للجوازات، إنه يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة بشكل إلكتروني عبر بوابة مقيم، على أن يتم سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل.

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جاء ذلك ردًا على سؤال من مواطنة تقول إنها تريد تريد التأشيرة لمدة شهر لعامل، علمًا بأن الإقامة يتبقى فيها 30يومًا، فهل يجوز تمديد العودة له لمدة 29يومًا.

خطوات تمديد تأشيرة الخروج والعودة للمملكة:

1. ادخل على منصة أبشر.

2. اختر (أبشر أفراد).

3. سجل الدخول باستخدام اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور على منصة (أبشر أفراد).

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4. ستصلك رسالة نصية لرقم جوالك المسجل في أبشر، فضلا أدخله في النافذة التالية.

5. ادخل إلى صفحة (أفراد الأسرة غير السعوديين والمكفولين).

6. بعد قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها، اختر (موافق).

7. تأكد من بيانات المستفيد، ثم حدّد مدة التمديد، واختر (تمديد التأشيرة).

8. اختر (تأكيد).

9. تصلك رسالة بتمديد التاشيرة بنجاح

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