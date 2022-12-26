مطلق النار على الأكراد في باريس: «أنا نادم» لهذا السبب

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أعلنت فرنسا، اليوم، مثول مطلق النار الـ”عنصري” على الأكراد في باريس، أمام قاضي تحقيقات، لاتهامه بقتل مدنيين.

أراد قتل عدد أكبر

وقال المتهم البالغ من العمر 69 عاما، في أول إدلاء منه أمام قاضي التحقيق، إنه: “نادم بأنه لم يقتل عددا أكبر”.

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مسيرات لتكريم ضحايا إطلاق النار

وتجمع مئات الأشخاص، ظهر اليوم، في باريس للمشاركة في مسيرة تكريما للأكراد الثلاثة الذين قتلوا بالرصاص الجمعة قرب مركز ثقافي كردي على يد فرنسي أقر بأنه “عنصري”.

وذكرت مراسلة في وكالة فرانس برس أنه تم نصب هياكل صغيرة على الرصيف في المواقع التي سقط فيها الضحايا الثلاثة حملت صورهم، بالإضافة إلى شموع وباقات من الزهور.

اعترف أنه “عنصري”

واعترف الفرنسي مطلق النار بالقرب من مركز ثقافي كردي، وسط العاصمة الفرنسية باريس، بجريمته، مؤكدا أنه “عنصري” وهذا ما دفعه لارتكابها.

وقال مصدر فرنسي إن الرجل البالغ من العمر 69 عاما، الذي تمت السيطرة عليه قبل تدخل الشرطة، أوقف وبحوزته حقيبة صغيرة، تحتوي على مخزنين أو ثلاثة ممتلئة بالخراطيش، وعلبة خرطوش من عيار 45 تحوي 25 خرطوشة على الأقل، حسب “الشرق الأوسط”.