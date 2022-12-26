عقوبات رادعة.. الأمن العام يحذر من مخالفة شائعة: جريمة كبيرة مخلة بالشرف

تواصل – فريق التحرير:

جدد الأمن العام تحذيره بإيقاع عقوبة رادعة لمن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى.

وأوضح “الأمن العام” عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن عقوبة دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة:

1 – السجن مدة تصل إلى 15 سنة.

2 – غرامة مالية تصل إلى مليون ريال.

3 – مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.

وأكد “الأمن العام”، أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة.

وطالب “الأمن العام”، الجميع بالإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بضرورة الاتصال على رقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، ورقم (999) في بقية مناطق المملكة.