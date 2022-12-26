ما الذي يفعله عصير الفاكهة «غير المحلى» في مفاصلك؟.. دراسة تجيب

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التهاب المفاصل له أشكال مختلفة، أكثرها إيلامًا النقرس، الذي يحدث نتيجة ارتفاع مستوى حمض اليوريك عند ظهور بلورات حادة تشبه الإبرة في المفاصل، ووفقًا لبعض الدراسات، قد يؤدي عصير الفاكهة غير المحلى إلى نوبات مؤلمة تستمر لأيام أو أسابيع.

وبحسب مركز “مايو كلينك” للأبحاث الطبية، فإنه يُنصح أي شخص معرض لخطر الإصابة بالنقرس “بالحد من الأطعمة المحلاة بالسكر، أو تجنبها مثل الحبوب المحلاة والأطعمة المخبوزة والحلويات”، إلى جاتب “التقليل من استهلاك عصائر الفاكهة الحلوة بشكل طبيعي”.

لكن نتائج دراسة نشرت في مجلة ارتفاع ضغط الدم في عام 2007 أظهرت أيضًا أن عصائر الفاكهة غير المحلاة والفاكهة تزيد من الإصابة بالنقرس.

وتشير الدلائل الوبائية الحديثة الأخرى إلى أن المشروبات الغازية غير المحلاة تزيد من حمض اليوريك، مما يدعم فكرة أن تناول الفركتوز له تأثير سلبي على استقلاب اليورات.

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عصير الفاكهة والنقرس

وربطت بعض الأبحاث بين عصير الفاكهة من التفاح والبرتقال وزيادة خطر الإصابة بهذه النوبات.

وفي إحدى الدراسات، كان الرجال الذين شربوا كأسين أو أكثر من عصير الفاكهة يوميًا أكثر عرضة للإصابة بالنقرس، مقارنةً بأولئك الذين شربوا أقل من كوب واحد يوميًا.

مع ذلك، أكد بيتر سيمكين، دكتوراه في الطب، أستاذ الطب الفخري في قسم أمراض الروماتيزم بكلية الطب بجامعة واشنطن لمؤسسة التهاب المفاصل أن هذا لا يعني إبعاد الفاكهة عن النظام الغذائي، لكن التحكم في كمية تناول الفاكهة هو الأمر الأكثر أهمية.

وتضيف مؤسسة التهاب المفاصل: “من المهم بشكل خاص مراقبة حجم حصتك عندما يتعلق الأمر بعصير الفاكهة”، وذلك لأن عصير الفاكهة يحتوي على كمية أكثر تركيزًا من الفركتوز، مما قد يتسبب في حدوث مضاعفات لأي شخص معرض لخطر الإصابة بالنقرس.

من هو الشخص المعرض لخطر النقرس؟

ينتشر النقرس أكثر بين الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض مستويات حمض البوليك لديهم عن النساء.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يزداد خطر الإصابة بالمرض بشكل كبير مع زيادة تناول الكحول. ويضيف: “إن اتباع نظام غذائي غني بالبيورينات، والذي يحلل الجسم إلى أحماض البوليك” ، هو عامل خطر آخر.

كما قد يعاني الشخص من خطر متزايد إذا كان يعاني من زيادة الوزن، أو كان في سن اليأس. وعلى الرغم من أن الحالة يمكن أن تكون مؤلمة للغاية ومنهكة، إلا أن العلاجات متاحة للمساعدة في تخفيف الأعراض ومنع المزيد من النوبات، بحسب صحيفة “إكسبريس”.

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ما هي أعراض النقرس؟

بلورات اليورات هي نتاج ثانوي للبول المركز الذي يتكون من حمض البوليك، والذي يكون الأطفال عرضة لارتفاع مستوياته.

ويحدث النقرس عندما يتراكم حمض البوليك هذا، ويشكل بلورات في المفاصل، مما يؤدي إلى استجابة التهابية مؤلمة.