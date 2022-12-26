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ضبط 3 مسالخ عشوائية في الأحساء تديرها عمالة مخالفة
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ضبط 3 مسالخ عشوائية في الأحساء تديرها عمالة مخالفة

ضبط 3 مسالخ عشوائية في الأحساء تديرها عمالة مخالفة

ضبط 3 مسالخ عشوائية في الأحساء تديرها عمالة مخالفة
٠٧:٣٧:٣٠ م، الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

ضبطت أمانة الأحساء 3 مواقع لمسالخ عشوائية تديرها عمالة مخالفة وسط ظروف بيئية تفتقر للاشتراطات الصحية والمهنية واتباع وسائل السلامة في الذبح.

جاءت الحملة بقيادة وكالة الخدمات ” لجنة متابعة المطابخ والذبح العشوائي” وبالتعاون مع القطاعات ذات العلاقة ، حيث تم تطبيق الجزاءات وفق اللوائح والأنظمة حيال المخالفين .

وأكد المتحدث الرسمي للأمانة خالد بن محمد بووشل، على أن اللجنة المُكلفة تُنفذ خططاً دائمة لضبط مُخَالفات الذبح العشوائية وإزالة المواقع التي يتم ضبطها ، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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وأشار – حسب المدينة- إلى أن جهود الأمانة في هذا الجانب تأتي تأكيداً على أهمية تقيد المواطن والمقيم بالذبح في المسالخ المعتمدة وماتقدمه من خدمات بكوادر متخصصة ومؤهلة وبيئة صحية مهيأة لذبح الانعام ، والابتعاد عن المخاطر المترتبة على الذبح العشوائي خارج المسالخ المتخصصة وماينتج عن ذلك من غياب الكشف البيطري على الذبائح قبل وبعد الذبح وعدم توفر الاشتراطات الصحية للموقع والجزارين المُتنقلين وما تسببه مُخلّفات الذبائح من إضرار بالبيئة .

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