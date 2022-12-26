الكويت.. هذا ما فعله مدير مدرسة مع طالب فقد والديه (مقطع مؤثر)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر لمدير مدرسة ابتدائية يواسي طفلاً فقد والديه في الكويت.

وقال مدير المدرسة، في المقطع موجهاً حديثه للطلاب، زميلكم أنس فقد أعز اثنين في حياته، والده ووالدته، لازم تتعاطفون معه”.

وأضاف مدير المدرسة كما ظهر في المقطع “نحن نعتبر أنفسنا جميعا كمدرسين مكان والديه، وهذه هدية مني شخصية للطالب أنس للتخفيف عنه”.

وطبع مدير المدرسة قبلة حانية على رأس الطالب أنس الذي فقد والديه، وسط تفاعل من المدرسين والطلاب أقرانه في الفصل الدراسي.

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