لحملة مختلف المؤهلات.. فرص عمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الرسمي عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين) لحملة مختلف المؤهلات، وفق المسميات الوظيفية التالية:

عالم مساعد

المؤهلات و الخبرة

مطلوب ماجستير أو بكالوريوس في العلوم من مؤسسة معتمدة في تخصص علمي ذي صلة بمجال البحث.

ست (6) سنوات من الخبرة ذات الصلة بدرجة الماجستير أو ثماني (8) سنوات مع درجة البكالوريوس المطلوبة.

استشاري التخدير

المؤهلات و الخبرة

التخرج من كلية الطب المعتمدة ، وإكمال الفترة المطلوبة من التدريب في التخصص و / أو التخصص الفرعي ، مع شهادة البورد العربي أو الأمريكي ، والعضوية و / أو الزمالة في المملكة المتحدة و / أو كندا أو ما يعادلها.

يجب أن تكون سبع (7) سنوات من التدريب في التخصص أو التخصص الفرعي بالإضافة إلى الخبرة التدريبية بعد التخرج مساوية أو تزيد عن سبع (7) سنوات من الخبرة في التخصص الفرعي

لتقديم في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي عبر الرابط التالي:

استشاري التخدير (اضغط هنا)

عالم مساعد (اضغط هنا)