وظائف جديدة لدى الصندوق السعودي للتنمية بعدة تخصصات

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أعلن الصندوق السعودي للتنمية، عبر موقعه الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة في عدة تخصصات، بمقر الصندوق بمدينة الرياض – وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:



1- أخصائي متقدم إدارة التغيير

المؤهلات والخبرات:

بكالوريوس في إدارة الأعمال – إدارة المشاريع أو ما يعادلها

سنوات الخبرة 5 سنوات

المهام الوظيفية:

القدرة على تحليل التقليل من الأثر الناجم عن التغييرات التي يتطلبها تنفيذ الأستراتيجية

المساعدة على إدارة التغيير بنجاح

تطبيق منهجيات إدارة التغيير

2- أخصائي متقدم قياس الأداء المؤسسي.

المهام الوظيفية:

– القدرة على تصميم مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية.

– عمل تقارير الأداء.

– القدرة على قياس مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية.

المؤهلات والخبرات:

– بكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

– خبرة سابقة لا تقل عن 5 سنوات.

– الخبرات المهنية : إدارة البيانات – بطاقات الأداء المتوازن – مؤشرات الأداء.

– الجدارات الفنية : التدقيق الاستراتيجي – الالمام بعمل الصندوق.

– الجدارات السلوكية : العمل الجماعي – تحقيق الأهداف.

– إجادة اللغة الإنجليزية

– إجادة استخدام مايكروسوفت اوفيس.

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3- أخصائي متقدم تنفيذ استراتيجية والتميز المؤسسي.

المهام الوظيفية:

– القدرة على متابعة تقدم العمل في تنفيذ الاستراتيجية من خلال الحوكمة المعتمدة.

– معالجة العوائق من خلال الأدوات النظامية.

– القدرة على تهيئة الصندوق للحصول على شهادات التميز المؤسسي.

المؤهلات والخبرات:

– بكالوريوس في إدارة الأعمال أو إدارة المشاريع أو ما يعادلها.

– خبرة سابقة لا تقل عن 5 سنوات.

– الخبرات المهنية : حوكمة وإدارة الاستراتيجية – إدارة المشاريع – التميز المؤسسي.

– الجدارات الفنية : التدقيق الاستراتيجي – التحليل الاستراتيجي.

– الجدارات السلوكية : العمل الجماعي – تحقيق الأهداف.

– إجادة اللغة الإنجليزية

– إجادة استخدام مايكروسوفت اوفيس.

طريقة التقديم:

– للتقديم على وظائف الصندوق السعودي للتنمية، تُرسل السيرة الذاتية على الايميل التالي (مع إضافه اسم الوظيفة المقدم عليها في العنوان): (careers@sfd.gov.sa)، كما يمكن الاطلاع على التفاصيل من خلال الرابط التالي : أضغط (هنا)، آخر موعد: الخميس 5 يناير 2023م.

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