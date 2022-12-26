وظائف جديدة لدى الصندوق السعودي للتنمية بعدة تخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلن الصندوق السعودي للتنمية، عبر موقعه الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة في عدة تخصصات، بمقر الصندوق بمدينة الرياض – وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
1- أخصائي متقدم إدارة التغيير
المؤهلات والخبرات:
- بكالوريوس في إدارة الأعمال – إدارة المشاريع أو ما يعادلها
- سنوات الخبرة 5 سنوات
المهام الوظيفية:
- القدرة على تحليل التقليل من الأثر الناجم عن التغييرات التي يتطلبها تنفيذ الأستراتيجية
- المساعدة على إدارة التغيير بنجاح
- تطبيق منهجيات إدارة التغيير
2- أخصائي متقدم قياس الأداء المؤسسي.
المهام الوظيفية:
- – القدرة على تصميم مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية.
- – عمل تقارير الأداء.
- – القدرة على قياس مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية.
المؤهلات والخبرات:
- – بكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
- – خبرة سابقة لا تقل عن 5 سنوات.
- – الخبرات المهنية : إدارة البيانات – بطاقات الأداء المتوازن – مؤشرات الأداء.
- – الجدارات الفنية : التدقيق الاستراتيجي – الالمام بعمل الصندوق.
- – الجدارات السلوكية : العمل الجماعي – تحقيق الأهداف.
- – إجادة اللغة الإنجليزية
- – إجادة استخدام مايكروسوفت اوفيس.
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3- أخصائي متقدم تنفيذ استراتيجية والتميز المؤسسي.
المهام الوظيفية:
- – القدرة على متابعة تقدم العمل في تنفيذ الاستراتيجية من خلال الحوكمة المعتمدة.
- – معالجة العوائق من خلال الأدوات النظامية.
- – القدرة على تهيئة الصندوق للحصول على شهادات التميز المؤسسي.
المؤهلات والخبرات:
- – بكالوريوس في إدارة الأعمال أو إدارة المشاريع أو ما يعادلها.
- – خبرة سابقة لا تقل عن 5 سنوات.
- – الخبرات المهنية : حوكمة وإدارة الاستراتيجية – إدارة المشاريع – التميز المؤسسي.
- – الجدارات الفنية : التدقيق الاستراتيجي – التحليل الاستراتيجي.
- – الجدارات السلوكية : العمل الجماعي – تحقيق الأهداف.
- – إجادة اللغة الإنجليزية
- – إجادة استخدام مايكروسوفت اوفيس.
طريقة التقديم:
– للتقديم على وظائف الصندوق السعودي للتنمية، تُرسل السيرة الذاتية على الايميل التالي (مع إضافه اسم الوظيفة المقدم عليها في العنوان): (careers@sfd.gov.sa)، كما يمكن الاطلاع على التفاصيل من خلال الرابط التالي : أضغط (هنا)، آخر موعد: الخميس 5 يناير 2023م.
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