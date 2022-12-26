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وظائف جديدة لدى الصندوق السعودي للتنمية بعدة تخصصات

وظائف جديدة لدى الصندوق السعودي للتنمية بعدة تخصصات

وظائف جديدة لدى الصندوق السعودي للتنمية بعدة تخصصات
٠٧:٢٥:٤١ م، الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الصندوق السعودي للتنمية، عبر موقعه الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة في عدة تخصصات، بمقر الصندوق بمدينة الرياض – وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

 1- أخصائي متقدم إدارة التغيير 

المؤهلات والخبرات:

  • بكالوريوس في إدارة الأعمال – إدارة المشاريع  أو ما يعادلها
  • سنوات الخبرة 5 سنوات

المهام الوظيفية:

  • القدرة على تحليل التقليل من الأثر الناجم عن التغييرات التي يتطلبها تنفيذ الأستراتيجية
  • المساعدة على إدارة التغيير بنجاح
  • تطبيق منهجيات إدارة التغيير

2-  أخصائي متقدم قياس الأداء المؤسسي.

المهام الوظيفية:

  • – القدرة على تصميم مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية.
  • – عمل تقارير الأداء.
  • – القدرة على قياس مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية.

المؤهلات والخبرات:

  • – بكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
  • – خبرة سابقة لا تقل عن 5 سنوات.
  • – الخبرات المهنية : إدارة البيانات  – بطاقات الأداء المتوازن – مؤشرات الأداء.
  • – الجدارات الفنية : التدقيق الاستراتيجي – الالمام بعمل الصندوق.
  • – الجدارات السلوكية : العمل الجماعي – تحقيق الأهداف.
  • – إجادة اللغة الإنجليزية
  • – إجادة استخدام  مايكروسوفت اوفيس.

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3- أخصائي متقدم تنفيذ استراتيجية والتميز المؤسسي.

المهام الوظيفية:

  • – القدرة على متابعة تقدم العمل في تنفيذ الاستراتيجية من خلال الحوكمة المعتمدة.
  • – معالجة العوائق من خلال الأدوات النظامية.
  • – القدرة على تهيئة الصندوق للحصول على شهادات التميز المؤسسي.

المؤهلات والخبرات:

  • – بكالوريوس في إدارة الأعمال أو إدارة المشاريع أو ما يعادلها.
  • – خبرة سابقة لا تقل عن 5 سنوات.
  • – الخبرات المهنية : حوكمة وإدارة الاستراتيجية – إدارة المشاريع – التميز المؤسسي.
  • – الجدارات الفنية : التدقيق الاستراتيجي – التحليل الاستراتيجي.
  • – الجدارات السلوكية : العمل الجماعي – تحقيق الأهداف.
  • – إجادة اللغة الإنجليزية
  • – إجادة استخدام  مايكروسوفت اوفيس.

طريقة التقديم:

– للتقديم على وظائف الصندوق السعودي للتنمية، تُرسل السيرة الذاتية على الايميل التالي (مع إضافه اسم الوظيفة المقدم عليها في العنوان): (careers@sfd.gov.sa)، كما يمكن الاطلاع على التفاصيل من خلال الرابط التالي : أضغط (هنا)، آخر موعد: الخميس 5 يناير 2023م.

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الصندوق السعودي للتنمية فرص وظائف وظائف شاغرة

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