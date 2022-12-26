رغم المخاوف.. عالم ألماني: جائحة «كورونا» انتهت

تواصل – فريق التحرير:

في حين برزت مخاوف من تصاعد الإصابات مجددًا في العالم بعد وصولها إلى أرقام قياسية في الصين مؤخرًا، قال عالم الفيروسات الألماني كريستيان دروستن إن جائحة كورونا قد انتهت.

وأضاف رئيس علم الفيروسات في مستشفى برلين الجامعي “شاريتيه” في تصريحات إلى صحيفة “تاجس شبيجل” الألمانية المقرر صدورها غدًا الثلاثاء: “إننا نشهد أول موجة متوطنة مع فيروس سارس-كوف-2 هذا الشتاء، وفي رأيي، الجائحة قد انتهت”.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. «الصحة العالمية» تطالب بعدم تلقي جرعات إضافية من لقاح كورونا

مناعة السكان

وتوقع أنه عقب هذا الشتاء ستكون مناعة السكان واسعة ومرنة بحيث يصعب على الفيروس الوصول إليها في الصيف. في المقابل أوضح دورستن أن الحالة الوحيدة التي قد تعوق ذلك هو ظهور متغير جديد للفيروس، وقال: “لكنني لا أتوقع ذلك حاليا”، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ).

إلى ذلك، أعرب كريستيان كاراجانيديس، وهو عضو في مجلس الخبراء الألماني لمكافحة كورونا، عن تفاؤله فيما يتعلق بالجائحة، وقال: “أتوقع أن الجائحة ستكمل دورتها الآن”، متوقعا انتهاءها عقب الشتاء.

وبينما لا يزال من المرجح حدوث موجة أو موجتين صغيرتين من كورونا، أشار كاراجانيديس، الذي يرأس الجمعية الألمانية لطب العناية المركزة وطب الطوارئ، إلى أن مناعة السكان صارت قوية، كما تراجع إلى حد كبير عدد مرضى كورونا في وحدات العناية المركزة.

اقرأ أيضًا:

مع ارتفاع الحالات.. هذه أكثر أعراض «كوفيد» انتشارًا والمتشابهة مع نزلات البرد

مرض متوطن

ويشارك حاليًا العديد من الخبراء، مثل رئيس لجنة التطعيم الدائمة (ستيكو) توماس ميرتنز، التقييم بأن كورونا أصبح الآن مرضًا متوطنًا.

ويرى ميرتنز أن ما يميز الجائحة بشكل أساسي هي أنها مسببة لمرض غير معروف عالميا وليس لدى الناس أي تاريخ مناعي معه. وأوضح ميرتنز في نهاية أكتوبر الماضي أن الأمر لم يعد كذلك.