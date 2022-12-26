الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي وزير الداخلية الجزائري

تواصل – واس:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في العاصمة الجزائرية، اليوم، معالي وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إبراهيم مراد.

تعزيز مسارات التعاون الأمني المشترك

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين.

حضر اللقاء معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري.

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ويلتقي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بالوزارة في وقت سابق من الشهر الماضي، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة السفيرة ناتالي فوستيه، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عملها في المملكة.

وثمن سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الاستقبال الجهود التي بذلتها المنسقة خلال فترة عملها في المملكة.