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استشاري يوجه نصيحة مهمة للوقاية من سرطان القولون
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استشاري يوجه نصيحة مهمة للوقاية من سرطان القولون

استشاري يوجه نصيحة مهمة للوقاية من سرطان القولون

استشاري يوجه نصيحة مهمة للوقاية من سرطان القولون
٠٦:٣٠:٤٣ م، الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وجه د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينه الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، نصيحة مهمة للوقاية من سرطان القولون.

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن لحميات القولون قد تتحول إلي سرطان في حالات قليلة جدًا وتتطلب استشارة الطبيب باستمرار”.

وأضاف د. عبدالله الذيابي “هذا يستغرق قرابة 10-20 سنة أو أكثر قبل آن تتحول إلي ورم، و بالفحوصات المبكرة لأورام القولون يمكن استئصال هذه اللحميات”.

وفي وقت سابق، أوضح د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينه الملك عبدالعزيز الطبية، مدى خطورة النزلات المعوية الناتجة من الالتهابات البكتيرية.

وقال الذيابي، عبر حسابه في “تويتر”: “تعد النزلات المعوية الناتجة من الالتهابات البكتيرية، من أبرز عوامل الخطورة المسببة لـ القولون العصبي”.

وفي وقت سابق، كشف أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات أ.د.فهد الخضيري، أن تهيّج القولون العصبي يحدث بسبب اضطراب الجهاز الهضمي.

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن أهم أسباب تهيّج القولون العصبي يحدث بسبب اضطراب الجهاز الهضمي، هي:

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1 – القلق.

2 – التوتر.

3 – تناول غذاء معين كالفلفل.

وأضاف أن أبرز إعراض تهيّج القولون العصبي يحدث بسبب اضطراب الجهاز الهضمي، تتلخص في:

1 – مغص أو إسهال.

2 – مغص أو إمساك.

3 – سماع ضربات القلب.

4 – غازات تضغط للأعلى وقد تسبب ضيقًا وما يشبه الكتمة.

وأكد الاستشاري المتخصص على أن أهم علاج لتهيّج القولون العصبي، هي:

1 – الابتعاد عن مهيجاته.

2 – ممكن تخفيفه، بإضافة ليمون أسود أو كمون على مشروب «يانسون وبابونج».

وأشار إلى أن الشاي بالحليب ليس له أي أضرار، وأن الدراسات تدعم أن الشاي بالحليب مفيد وصحي، وأن نصف البريطانيين لا يشربون الشاي إلا بالحليب وكذا الهنود ولم يصبهم أي مرض بسبب خلط الشاي بالحليب.

وأكد أن هناك أدوية خطيرة يساء استخدامها وتسبب الإدمان ثم تشنجات وألم وضياع، مثل؛ «ليركا وبريكس»، و«الترامادول»، وأنها تسبب مشاكل صحية كبيرة لمدمنيها وتدمير للمخ والأعصاب.

 

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الكلمات الدلالية:
القولون الوقاية من سرطان القولون سرطان القولون صحة عبدالله الذيابي

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