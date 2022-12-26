توقعات بسقوط أمطار على الرياض حتى فجر الغد

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توقع المركز الوطني للأرصاد، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدد من المدن بمنطقة الرياض، بينها العاصمة بدءًا من عصر الإثنين، وحتى قرابة فجر الثلاثاء.

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الأمطار المتوقعة مصحوبة بنشاط

وقال المركز إن الأمطار المتوقعة ستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مع تدني مستوى الرؤية، مشيرًا إلى أنها تبدأ من الساعة الرابعة عصر اليوم، وتستمر حتى الساعة الثانية فجر الغد.

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وأشار إلى أن تلك الحالة تشمل العاصمة الرياض ومدن الزلفى والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء ومرات، والضرعية وضرما وحريملاء.