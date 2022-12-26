الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
مواطن يوثق ما أحدثته الثلوج في أمريكا.. أثرت على حياة الملايين (فيديو)
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مواطن يوثق ما أحدثته الثلوج في أمريكا.. أثرت على حياة الملايين (فيديو)

مواطن يوثق ما أحدثته الثلوج في أمريكا.. أثرت على حياة الملايين (فيديو)

مواطن يوثق ما أحدثته الثلوج في أمريكا.. أثرت على حياة الملايين (فيديو)
٠٦:٢١:١١ م، الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مواطن يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، ما أحدثته العاصفة الثلجية، والثلوج الكثيفة على حياة الأمريكيين والمقيمين في الولايات المتحدة.

وقال الموطن، في مقطع فيديو متداول، إن جميع الطرق أصحبت مغلقة والرؤية محجوبة، والحرارة 50 تحت الصفر.

وأضاف أن العاصفة قوية جداً وأثرت على حياة الملايين، وتسببت في إعاقة الحركة على الطرق بسبب كثافة الثلوج.

ارتفاع حصيلة الضحايا

وكما ظهر في المقطع، حاول المواطن فتح سيارته ولم يستطع من شدة البرد حيث تجمدت الأبواب وتم فتحها بصعوبة بالغة بعد إذابة الثلوج عليها.

ارتفعت حصيلة الضحايا جراء العاصفة الثلجية التي تضرب مناطق عدة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 31 قتيلًا.

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حوادث على  الطرق

يذكر أن الولايات المتحدة تعاني من أزمات حقيقية بسبب تدني درجات الحرارة، والعواصف الثلجية التي أدت إلى وقوع حوادث سير قتلت 16 شخصًا على الأقل وتقطع السبل بالآلاف على الطرق وسط الثلوج في عدد من الولايات.

وأعلنت السلطات الأمريكية أنه تم تأكيد 31 حالة وفاة مرتبطة بالعواصف في تسع ولايات، بما في ذلك أربعة أشخاص قضوا في كولورادو، و12 على الأقل في ولاية نيويورك، مشيرة إلى أن الحصيلة قد ترتفع على الأرجح.

 

انقطاع الكهرباء عن المنازل

وأدت العواصف إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 800 ألف شخص، وذلك انخفاضًا من 1.8 مليون منزل وشركة في الصباح الباكر، السبت، وفقًا لموقع “باور أوتدج” الإلكتروني.

ونشرت حاكمة نيويورك كاثي هوشول، وحدات الحرس الوطني في مقاطعة آيري وخاصة في مدينة بافالو شمال شرقي الولاية وهي المنطقة المتأثرة بالعاصفة بشدة.

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انهيار ثلجي في النمسا

وفي أوروبا أيضا تسببت الثلوج في أضرار خطيرة، حيث أكدت الشرطة في النمسا، مساء أمس الأحد، أن نحو 10 من ممارسي الرياضات الشتوية طمروا في انهيار ثلجي وقع في منطقة فورارلبرغ في غرب البلاد.

وأوضح متحدث باسم الشرطة، في بيان له، “تم إنقاذ شخص فيما العملية متواصلة للعثور على الآخرين تحت أطنان من الثلوج”، من دون مزيد من التفاصيل، وتشارك في البحث طائرات مروحية وفرق تصحبها كلاب الأثر ، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

وتابع بيان الشرطة “حدث الانهيار الجليدي بعد الظهر على ارتفاع نحو 2700 متر فوق مستوى سطح البحر، في منطقة ليخ زورز للتزلج، فيما لم ترد أية معلومات عن هوية المتضررين.

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